Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya 'laptop'lu yıldız göndermesi

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Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor'u yenen Galatasaray, 25. şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye laptop ile gönderme yaptı.

5 YILDIZI AÇTIRIP KAMERANIN ÖNÜNE KOYDURDU: THE REAL ONE...

Okan Buruk, 5 yıldızlı Galatasaray logosunun olduğu laptop'u yayıncı kuruluşun kamerasının önünde koyarak Jose Mourinho ve Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.

Bilgisayar ekranında ise 'The Real One' yazdığı görüldü.

MOU'YA GÖNDERME

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan Antalyaspor maçında bir pozisyonda verilen karara sinirlenerek yayıncı kuruluşun kamerasının önüne pozisyonun olduğu görseli koymuştu.