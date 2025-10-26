Galatasaray - Göztepe - CANLI SKOR

- Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile karşılaşıyor.
- Maçın ilk yarısında Galatasaray'ın golünü Osimhen, Göztepe'nin golünü ise Efkan kaydetti.
- 16. dakikada Davinson Sanchez, sarı kart görerek Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.
CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
GÜNCEL SKOR: GALATASARAY 1-1 GÖZTEPE
19’ Gol… Galatasaray 1-1 Göztepe (Osimhen)
16' Davinson Sanchez, sarı kart görerek Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.
15' Galatasaray, baskısını artırdı.
13' Osimhen'in pasında ceza sahası yayında topa Sara vurdu, top yandan auta gitti.
10' Galatasaray, yediği golün ardından Göztepe üzerinde baskı kurma uğraşında.
6' Efkan Bekiroğlu, hızlı atak sonucunda Janderson kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu yaptı top direkten geri geldi. Dönen topta kaleci Uğurcan'ı çalımlayan Efkan topu ağlara yolladı.
6’ Gol… Galatasaray 0-1 Göztepe (Efkan)
5' Galatasaray, hızlı atakla etkili geldi! Osimhen'in Barış'a bıraktığı topa son anda savunma müdahale etti. Korner.
4' Galatasaray, Sara'nın ortasıyla tehlike yarattı. Osimhen topa dokunamayınca top auta gitti.
2' Zorlu maç, karşılıklı top kayıplarıyla başladı.
1' Maç başladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki müsabaka saat 17.00'de başladı.
Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Müsabaka, BeIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.
Karşılaşmada VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapıyor.
İLK 11'LER