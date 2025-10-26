Göztepe, Galatasaray karşısında 10 kişi kaldı

- Göztepe'nin oyuncusu Malcom Bokele, Galatasaray karşısında 42. dakikada ikinci sarı kartını alarak kırmızı kartla oyundan atıldı.
- İlk sarı kartını 30. dakikada görmüş olan Bokele, Victor Osimhen'e yaptığı faul sonrası oyun dışında kaldı.
- Bokele, bu sezon 10 maçta forma giymiş ve 1 gol atmıştı.
Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Konuk takım Göztepe müsabakanın ilk yarısında 10 kişi kaldı.
KIRMIZI GÖRDÜ
Maçın 42. dakikasında İzmir ekibinin Kamerunlu futbolcusu Malcom Bokele, kendi yarı alanında Victor Osimhen'e yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü.
Mücadelenin 30 dakikasından da sarı kartı bulunan Bokele, gördüğü ikinci sarı kart sonucunda kırmızı kartla oyundan atıldı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
10 MAÇA ÇIKTI
25 yaşındaki futbolcu, Göztepe'de bu sezon Galatasaray maçıyla 10 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti.