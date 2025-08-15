Galatasaray, Günay Güvenç'in sözleşmesini yeniledi

Süper Lig'de son üç sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor.

Davinson Sanchez'in sözleşmesini yenileyen sarı-kırmızılı takımda bir imza daha atıldı.

Galatasaray, iç transferde başarılı kalecisi Günay Güvenç'e imza attırdı.

Sarı-kırmızılılar, tecrübeli file bekçisinin sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatıldığını duyurdu.

"SÖZLEŞMESİ UZATILMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GALATASARAY'DA 21 MAÇI VAR

2023 yılında Gaziantep FK'dan Galatasaray'a transfer olan 34 yaşındaki kaleci, sarı-kırmızılı takımda 21 resmi maça çıktı.

500 bin euro piyasa değeri bulunan Günay, bu karşılaşmalarda 19 gol yedi.

Deneyimli isim, 9 maçta ise kalesinde gole izin vermedi.