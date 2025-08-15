Galatasaray, Günay Güvenç'in sözleşmesini yeniledi

Süper Lig'de son üç sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor.
Davinson Sanchez'in sözleşmesini yenileyen sarı-kırmızılı takımda bir imza daha atıldı.
Galatasaray, iç transferde başarılı kalecisi Günay Güvenç'e imza attırdı.
Sarı-kırmızılılar, tecrübeli file bekçisinin sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatıldığını duyurdu.
"SÖZLEŞMESİ UZATILMIŞTIR"
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
GALATASARAY'DA 21 MAÇI VAR
2023 yılında Gaziantep FK'dan Galatasaray'a transfer olan 34 yaşındaki kaleci, sarı-kırmızılı takımda 21 resmi maça çıktı.
500 bin euro piyasa değeri bulunan Günay, bu karşılaşmalarda 19 gol yedi.
Deneyimli isim, 9 maçta ise kalesinde gole izin vermedi.