Galatasaray, günü tek idmanla tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Galatasaray, günü tek antrenmanla geçirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

ÇİFT KALE İDMANLA TAMAMLANDI

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, günü çift kale maçla tamamladı.

ICARDI'NİN DURUMU

Sağlık ekibi kontrolünde bireysel antrenmanlarına devam eden Mauro Icardi, kendisine hazırlanan program dahilinde takımla birlikte ısınma ve 8'e 2 pas çalışmasında yer aldı.

Arjantinli futbolcu daha sonra fizyoterapist ve kondisyonerler eşliğinde özel programını sürdürdü.

ÇİFT İDMAN YAPILACAK

Galatasaray, yarın saat 13.00 ve 18.30'da yapacağı idmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.