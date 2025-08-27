Galatasaray harcama limitinde 54 milyon euroluk artışa gitti

Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon için takımların harcama limitlerini açıklamıştı.

Galatasaray'ın yüzden 30 sapma payıyla birlikte limiti 180 milyon euro olmuştu.

234 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Sarı-kırmızılılar, KAP'a yaptığı bildirimde sermaye artırımından elde edilen gelirin yaklaşık 8.1 milyar TL'lik gelirin nasıl kullanılacağını açıkladı.

Buna göre harcama limitine 54 milyon euro daha eklendiği öğrenildi.

Galatasaray'ın böylece harcama limiti toplam 234 milyon euroya (11.170 milyar TL) çıktı.

İDDİALI KADRO KURULMASI İÇİN ELİ RAHATLAYACAK

Bu devasa bütçe, Galatasaray’ın transfer döneminde elini oldukça rahatlatacak gibi görünüyor.

Avrupa kupalarında rekabetçi bir kadro kurmak isteyen yönetim, bu mali esneklik sayesinde hem yıldız oyunculara hem de derin kadro yapılanmasına yatırım yapabilecek.