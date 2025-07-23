Galatasaray hazırlık maçında Cagliari'yi yendi

Sezon öncesi hazırlık çalışmalarının ikinci etabı için Avusturya'da bulunan son şampiyon Galatasaray, buradaki son hazırlık maçında İtalyan ekibi Cagliari ile karşılaştı.
Galatasaray, karşılaşmaya Günay Güvenç, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Ismail Jakobs, Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz, ilk 11'iyle başladı.
GALATASARAY ETKİLİ BAŞLADI
Karşılaşmanın ilk bölümlerinde Galatasaray etkili olsa da 16. dakikada Michel Adopo'nun golüne engel olamadı: 0-1.
Galatasaray, 3 dakika sonra Roland Sallai'nin attığı golle karşılık verdi: 1-1.
Etkili oyununu sürdüren Galatasaray, 30. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın vuruşuyla öne geçti: 2-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle bitti.
İkinci yarıda da etkisini sürdüren Galatasaray, 58. dakikada duran toptan Arda Ünyay'ın kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı: 3-1.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.