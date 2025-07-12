Galatasaray hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5 golle geçti

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesinde 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile yaptığı hazırlık maçını 5-2'lik skorla kazanmayı başardı
Galatasaray'ın gollerini 7. dakikada Berkan Kutlu, 33. dakikada Nicolo Zaniolo, 59. dakikada Derrick Köhn, 69. dakikada Metehan Baltacı ile 86. dakikada Ada Yüzgeç attı.
Ümraniyespor'un sayılarını 11. dakikada Cebio Soukou ile 63. dakikada Adeola Kosoko kaydetti.
2 sezonda farklı takımlara kiralanan Nicolo Zaniolo, istekli görüntüsüyle dikkat çekti.
GENÇLER SAHAYA ÇIKTI
Galatasaray maça Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Carlos Cuesta, Victor Nelsson, Kazımcan Karataş, Nicolo Zaniolo, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Derrick Köhn, Yusuf Demir, Çağrı Balta 11'i ile çıktı.
Teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarının başında Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara, Arda Ünyay, Efe Akman, Metehan Baltacı, Ada Yüzgeç'i oyuna aldı.
61. dakikada Berat Luş, Furkan Koçak ve Gökdeniz Gürpüz, 72. dakikada İsa Halidi, 86. dakikada ise Berat Yılmaz oyuna girdi.
Galatasaray'da sadece kaleci Jankat Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı.