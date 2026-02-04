Galatasaray - İstanbulspor: Muhtemel 11'ler

- Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu'ndaki üçüncü maçında İstanbulspor'u ağırlayacak.
- Mücadele, saat 20.30'da RAMS Park'ta, hakem Reşat Onur Coşkunses yönetiminde oynanacak ve A Spor'dan yayınlanacak.
- Galatasaray, grupta 6 puanla lider durumda ve İstanbulspor'u yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.
Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u ağırlayacak.
RAMS Park'taki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadelenin hakemi Reşat Onur Coşkunses olacak. Karşılaşma, A Spor ekranlarından yayınlanacak.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor.
GRUPTA 3'TE 3 HEDEFİ
Format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak olan Galatasaray, ilk haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada ise Fethiyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor galibiyetiyle grupta 3'te 3 yapmayı hedefliyor.
A Grubu'nda 6 puanla zirvede yer alan Galatasaray, organizasyonun dördüncü ve son hafta maçında Alanyaspor'a konuk olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Günay, Gökdeniz, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan, Lemina, İlkay, Barış Alper, Asprilla, Ahmed, Icardi
İstanbulspor: İsa, Duhaney, Duran, Emrecan, Yusuf, Vorobjovas, Loshaj, Sambissa, Ömer Faruk, Mamadou, Krstovski