Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga, İstanbul'a geldi

Kadrosunu Noa Lang ve Yaser Asprilla'yla güçlendiren Galatasaray, bir transferi daha açıklamaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, bir süredir görüşme yürüttüğü Renato Nhaga ve Portekiz ekibi Casa Pia'yla anlaştı.

Galatasaray'ın transferi için Casa Pia ile anlaşma sağladığı Gine Bissaulu orta saha Renato Nhaga, İstanbul'a geldi.

NHAGA İSTANBUL'A GELDİ: HAYDİ GALATASARAY!

Sağlık kontrolünden geçecek Nhaga, daha sonra sözleşmeyi imzalayacak.

Havalanında kısa bir açıklama yapan Nhaga, "Burada olduğum için çok mutluyum. Haydi Galatasaray" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılılar, Renato Nhaga için Casa Pia'ya 7 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay ödeyecek.

Nhaga, Galatasaray'dan yıllık 650 bin euro kazanacak.

Galatasaray, Renato Nhaga ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

TRABZONSPOR DA İSTİYORDU

Genç orta saha oyuncusu, Trabzonspor’un da transfer gündemindeydi.

Galatasaray, Oulai teklifini reddeden bordo-mavili rakibine transfer çalımı atmış oldu.

Bu sezon Casa Pia’nın oynadığı 23 maçın 21’inde süre alan Nhaga, 2 gol attı, 1 de asist yaptı.