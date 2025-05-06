Galatasaray, Kaan Ayhan'ın sözleşmesini 2027'ya kadar uzattı

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Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 8 puan önünde olan Galatasaray, şampiyonluğa yürüyor.

Sarı-kırmızılı ekipte bir yandan şampiyonluk heyecanı yaşanırken diğer yandan da iç transferde sürprize izin verilmeyecek.

TORREIRA'DAN SONRA KAAN AYHAN DA İMZALADI

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Uruguaylı orta saha Lucas Torreira'yla 2028 yılına kadar sözleşme uzatılmıştı.

Torreira'nın ardından Galatasaray cephesinde bir isimle daha kontrat uzatıldı.

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi bildirim yapıldı.

GALATASARAY'DA 93 MAÇA ÇIKTI

Temmuz 2023'te 2.8 milyon euro bonservis bedeliyle Sassuolo'dan Galatasaray'a transfer olan 30 yaşındaki milli savunmacı, sarı-kırmızılı formayla 93 maçta forma giyip 2 gol 6 asist istatistikleri yakaladı.

Galatasaray'da 2 şampiyonluk kazanan Kaan, bu sezon 38 resmi maçta 3 asist yaptı.