Galatasaray - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
Saat 19.00'da başlayacak ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
GALATASARAY, 8 PUAN ÖNDE
Ligde 33 müsabakada 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
GALATASARAY, ŞAMPİYONLUK MAÇINDA
Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, karşılaşmada yenilmemesi durumunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
İLK YARIDA GALATASARAY KAZANDI
İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, sezonun ilk yarısındaki maçı farklı kazandı.
Galatasaray, ligin 17. haftasında Kayseri'de yapılan maçtan Victor Osimhen (2), Barış Alper Yılmaz (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 5-1 galip ayrıldı. Kayseri temsilcisinin tek golünü Stephane Bahoken kaydetti.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Karimi, Kartal, Ramazan, Bourabia, Cardoso, Nazon
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