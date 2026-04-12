Galatasaray - Kocaelispor maçında Mircea Lucescu unutulmadı

Galatasaray, Süper Lig’in 29. haftasında evinde Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın, Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu için müsabaka öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da Lucescu için pankart hazırladı.

"SENİ UNUTMAYACAĞIZ"

Kuzey tribününde olduğu yer alan açılan pankartta, Mircea Lucescu'nun 2000 yılındaki UEFA Süper Kupa maçındaki bir görseli ve "Seni unutmayacağız" yazısıyla yer aldı.

Ayrıca barkovizyondan da Mircea Lucescu'nun Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemdeki görüntüleri verildi.