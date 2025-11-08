Galatasaray, Kocaelispor maçının kamp kadrosunu açıkladı

- Galatasaray, Kocaelispor maçı için kamp kadrosunu açıkladı.
- Maç 9 Kasım Pazar günü Kocaeli Stadyumu'nda saat 17.00'de oynanacak.
- Kadroda sakat oyuncular Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan yer almadı.
Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Kocaelispor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 9 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.
İLKAY VE YUNUS YOK
Bu kritik maç öncesinde konuk takım Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu.
Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, otobüsle müsabakanın oynanacağı Kocaeli şehrine hareket etti.
Kadroda sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan yer almadı.
KAMP KADROSU
Sarı-kırmızılıların, Kocaelispor müsabakasının kamp kadrosu şöyle:
Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina