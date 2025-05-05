Galatasaray Kulübü, Ali Uras'ı andı

AA & Ensonhaber

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Uras'ın 13. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, şöyle denildi:

Galatasaray tarihinin unutulmaz isimlerinden, eski başkanımız Ali Uras'ı vefatının 13. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.

2012'DE HAYATINI KAYBETTİ

Galatasaray'da ve milli takımda uzun yıllar basketbolcu olarak görev yapan Ali Uras, 1977-1986 yıllarında sarı-kırmızılı kulübün başkanlığını yaptı.

Aralık 1986-Ağustos 1987 arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nda Başkanlık yapan Uras, 5 Mayıs 2012'de hayatını kaybetti.