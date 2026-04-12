Galatasaray, ligde 5. kez berabere kaldı

Galatasaray, Kocaelispor maçıyla bu sezon Süper Lig’de 5. kez berabere kaldı.
Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile mücadele etti.
Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray, bu sonuçla şampiyonluk yolunda önemli kayıp yaşadı.
Galatasaray, bu haftaya başlarken, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 4 puan önündeydi.
Sarı-lacivertlilerin kazanmasıyla puan farkı 2’ye düştü.
Öte yandan sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte Süper Lig’de 5. beraberliği aldı.
Galatasaray, daha önce Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK karşılaşmalarında sahadan beraberlikle ayrılmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)