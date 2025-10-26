Galatasaray, ligdeki yenilmezlik serisini 18 maça taşıdı

- Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 yenerek yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı.
- Geçen sezon Beşiktaş dışında yenilmeyen Galatasaray, bu süreçte 17 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
- Önümüzdeki hafta Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak.
Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, Göztepe’yi konuk etti.
Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1’lik skorla galip ayrılırken aynı zamanda yenilmezliğine devam etti.
SON YENİLGİ BEŞİKTAŞ'A KARŞI
Süper Lig’de geçtiğimiz sezon Beşiktaş’a deplasmanda mağlup olan Galatasaray daha sonra yenilmedi.
Sarı-kırmızılılar, bu süreçte oynadığı 18 müsabakada 17 galibiyet elde ederken, 1 defa da berabere kaldı.
SIRADAKİ RAKİP TRABZONSPOR
Galatasaray, Süper Lig’de gelecek hafta evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.