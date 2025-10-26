Abone ol: Google News

Galatasaray, ligdeki yenilmezlik serisini 18 maça taşıdı

Galatasaray, Göztepe maçıyla Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 18’e çıkardı.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 19:23
Galatasaray, ligdeki yenilmezlik serisini 18 maça taşıdı
  • Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 yenerek yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı.
  • Geçen sezon Beşiktaş dışında yenilmeyen Galatasaray, bu süreçte 17 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
  • Önümüzdeki hafta Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak.

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, Göztepe’yi konuk etti.

Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1’lik skorla galip ayrılırken aynı zamanda yenilmezliğine devam etti.

SON YENİLGİ BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Süper Lig’de geçtiğimiz sezon Beşiktaş’a deplasmanda mağlup olan Galatasaray daha sonra yenilmedi.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte oynadığı 18 müsabakada 17 galibiyet elde ederken, 1 defa da berabere kaldı.

SIRADAKİ RAKİP TRABZONSPOR

Galatasaray, Süper Lig’de gelecek hafta evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

