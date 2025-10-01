Galatasaray, Liverpool galibiyetiyle gelirini artırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 2. hafta maçında Galatasaray, Liverpool'u ağırladı.

RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü, 16. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.

Bu skorun ardından Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, puanını 3'e yükseltti.

GALİBİYETLE BİRLİKTE KASA DA DOLDU

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez yenilen Liverpool ise 3 puanda kaldı.

Galatasaray'ın, Liverpool karşısında aldığı zaferin ardından kasası da doldu taştı.

Cimbom, Liverpool'u 1-0 yenmesiyle birlikte UEFA tarafından verilen galibiyet priminin sahibi oldu.

TOPLAM GELİR 31 MİLYON EUROYA ULAŞTI

Galatasaray, İngiliz ekibini yenerek kasasına 2 milyon 100 bin euroluk bir primi kasasına koydu.

Galatasaray'ın bu galibiyetle birlikte bu sezon Avrupa'dan elde ettiği gelir, 32 milyon 100 bin euroya ulaştı.