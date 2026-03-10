Galatasaray-Liverpool mücadelesi Avrupa basınının gündeminde: Juventus'un kaderini paylaşmamalı!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

İlk maçı sahasında oynayacak sarı-kırmızılı ekip, rövanş öncesi avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Devler Ligi'nde grup etabında Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başaran Galatasaray'ın performansı, Avrupa basınının dikkatini çekti.

"LIVERPOOL CEHENNEME GERİ DÖNÜYOR"

Avrupa'nın yüksek tirajlı gazeteleri, Liverpool'un en büyük çekincesini sayfalarına taşıdı.

İspanyol basınından Marca, mücadeleyi "Liverpool cehenneme geri dönüyor" başlığı ile okurlarıyla paylaştı.

Marca haberinde, İstanbul'un ne kadar zorlu bir deplasman olduğunu okurlarına duyurdu.

Söz konusu haberde, "İstanbul'a seyahat etmek her zaman rahatsız edicidir ve Galatasaray, 2013-14 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele edecek. Juventus'u destansı bir play-off maçında eleyen Galatasaray, şans eseri Liverpool ile eşleşti. Liverpool ise Osimhen'in penaltısıyla lig maçında aldığı yenilgiden sonra bir başka zorlu sınavla karşı karşıya kalacak." ifadelerine yer verildi.

"LIVERPOOL'UN İSTANBUL'DA BÜYÜK BİR GECEYE İHTİYACI VAR"

İngiliz basınından The Guardian ise, eylülde oynan maçtaki atmosferi hatırlatarak Liverpool'un en iyi performansını sergilemesi gerektiğini belirtti.

Yine haberde, "Düşüşte olan Liverpool'un, sezonunu yeniden canlandırmak için İstanbul'da büyük bir geceye ihtiyacı var." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Arne Slot'un, "Bunu zaten bir kez yaşadık. Bizim için yeniydi. Topa sahip olduğunuzda, ıslık sesi çok yüksek, çok yüksek, bu benim için ve hatta tüm deneyimli oyuncularım için bile yeni bir şeydi." sözleri ile atmosfere yaptığı vurguya da yer verildi.

"LIVERPOOL, JUVENTUS'UN KADERİNİ PAYLAŞMAMALI"

SKY Sport ise Galatasaray'ın iç sahadaki etkisi ve Osimhen'in önemli bir faktör olduğunu okurlarına aktardı.

"Liverpool'un eylül ayı sonunda Galatasaray'a yaptığı deplasman maçı tam bir felaketti." sözleri ile lig etabındaki maçı hatırlatan SKY, "Victor Osimhen'in penaltısı Türk takımına lig maçını kazandırdı. Ancak Liverpool, İstanbul'a farklı bir yerde dönüyor. Cuma gecesi FA Cup'ta Wolves karşısında alınan şok Premier Lig mağlubiyetinin intikamı alındı ve Florian Wirtz'in de kadroya geri dönmesiyle, bu Liverpool takımının sezon sonuna doğru büyük bir başarı hamlesi için güç ve kaynak topladığı hissi var. Son 16 turu rövanş maçı Anfield'da oynanacak ve Liverpool'un tek yapması gereken, eleme play-off'unun ilk maçında Galatasaray'a 5-2 yenilen Juventus'un kaderini paylaşmamak." değerlendirmesini yaptı.

"ZOR ZAMANLAR GEÇİREN LIVERPOOL..."

İngiliz basınının bir diğer önemli yayın organlarından Daily Mail de okurlarına, İstanbul'daki ambiyansın etkisini hatırlattı.

Söz konusu haberde, "Zor zamanlar geçiren Liverpool, en iyi futbolunu Şampiyonlar Ligi'ne saklıyor; belki de kazanabileceklerine inanmalılar." ifadeleri ile galibiyet ihtimalinin zorluğuna değinildi.