Galatasaray, Mauro Icardi'nin dönüşünü açıkladı

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Salonda ısınmayla başlayan idman, sahada koşu çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

KİRADAN DÖNEN İSİMLER YER ALDI

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmana kiralıktan dönen Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson, Halil Dervişoğlu ve Derrick Köhn gibi oyuncular da katıldı.

Yeni transfer Leroy Sane ise 19 Temmuz’da başlayacak olan Avusturya kampında takıma katılacak.

ICARDI'NİN DÖNÜŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada; Mauro Icardi'nin 6 Temmuz Pazar günü, milli takımlarında görev yapan futbolcuların da 10 Temmuz Perşembe günü antrenmanlara başlayacağı belirtildi.

Galatasaray Futbol Takımı, bugün saat 12.30 ve 18.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

ÜMRANİYESPOR İLE HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK

Galatasaray, 12 Temmuz'da Ümraniyespor ile hazırlık maçı oynayacak.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.