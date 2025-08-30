Galatasaray - Rizespor: Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Rizespor'u konuk ediyor...
RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.
Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
LİDER SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Süper Lig'de sırasıyla Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0, Kayserispor'u ise 4-0'lık skorla yenen sarı-kırmızılı takım, haftaya averajla lider girdi.
Taraftarının desteğiyle Rizespor'u mağlup etmeyi hedefleyen Galatasaray, milli takım arasına 12 puanla girmenin hesaplarını yapıyor.
Ligde 1 maçı eksik olan Rizespor ise aldığı 1 puanla 13. sırada bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, son şampiyon karşısında sezonun ilk galibiyetini arayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sane, Osimhen
Rizespor: Erdem, Taha, Alikulov, Samet, Hojer, Olawoyin, Papanikolaou, Halil, Laçi, Mithat, Sowe
4 BİN GOLE SON ADIM
Galatasaray, 68'inci sezonunu oynadığı ligde rakip fileleri 4 bininci kez havalandırmaya 1 gol uzaklıkta.
Süper Lig'de toplam 2 bin 235 maça çıkan Galatasaray, rakip fileleri 3 bin 999. kez havalandırmayı başardı.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 1 gol daha atması durumunda 4 bininci. golünü bulacak.
İLK 3 MAÇTA 10 GOL
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 3 maçta 10 gol atarken kalesinde gol görmedi.
İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Kayserispor'u da 4-0 ile geçti.
İlk 3 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran "Cimbom", kalesinde gole izin vermedi.