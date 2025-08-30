Galatasaray - Rizespor: Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Rizespor'u konuk ediyor...

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

LİDER SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Süper Lig'de sırasıyla Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0, Kayserispor'u ise 4-0'lık skorla yenen sarı-kırmızılı takım, haftaya averajla lider girdi.

Taraftarının desteğiyle Rizespor'u mağlup etmeyi hedefleyen Galatasaray, milli takım arasına 12 puanla girmenin hesaplarını yapıyor.

Ligde 1 maçı eksik olan Rizespor ise aldığı 1 puanla 13. sırada bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, son şampiyon karşısında sezonun ilk galibiyetini arayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sane, Osimhen

Rizespor: Erdem, Taha, Alikulov, Samet, Hojer, Olawoyin, Papanikolaou, Halil, Laçi, Mithat, Sowe

4 BİN GOLE SON ADIM

Galatasaray, 68'inci sezonunu oynadığı ligde rakip fileleri 4 bininci kez havalandırmaya 1 gol uzaklıkta.

Süper Lig'de toplam 2 bin 235 maça çıkan Galatasaray, rakip fileleri 3 bin 999. kez havalandırmayı başardı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 1 gol daha atması durumunda 4 bininci. golünü bulacak.

İLK 3 MAÇTA 10 GOL

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 3 maçta 10 gol atarken kalesinde gol görmedi.

İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Kayserispor'u da 4-0 ile geçti.

İlk 3 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran "Cimbom", kalesinde gole izin vermedi.