Galatasaray'ın kasası doldu taştı: 8 günde 300 milyon TL'lik gelir...

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Süper Lig'de 25. kez zafere ulaşarak 5. yıldızını takan Galatasaray, sportif başarısını ekonomik kazanca dönüştürdü.

18 Mayıs'ta şampiyonluğu ilan eden Galatasaray, 26 Mayıs akşam saatlerine kadar rekor bir geliri kasasına koydu.

300 MİLYON TL CİRO

Buna göre Galatasaray, 18-26 Mayıs'ta 300 milyon TL ciro elde etti.

Yenikapı'da yapılan kutlamalarda kurulan GS Store çadırında 25 Mayıs günü 12 milyon TL'lik ciro yapıldığı belirtildi.

SATIŞLARIN KATLANARAK ARTMASI BEKLENİYOR

Ayrıca mağazaların hafta sonunda da yurt genelinde 50 milyon lira kazandırdığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılılarda 5 yıldızlı yeni formaların çıkmasının ardından satışların katlanarak artması bekleniyor.