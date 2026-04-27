Fatih Tekke: Yenilginin sorumlusu ben ve ekibimdir

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "13 aydır, belki daha fazla oldu... Kötü oynadığımız bir ilk yarı. Konyaspor'un golleri kadar daha net kaçırdıkları da var. Biz de iki tane atabilirdik. Tempo, istek, konumlanma olarak hiçbir şey göremedik. Bunu içeride de söyledim. Sorumlusu Fatih Tekke ve ekibidir" ifadelerini kullandı.

"İLK YARI FECAATTİ"

Tekke, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

İkinci yarı tüm riskleri aldık ve uzunlarla oynamaya çalıştık. Bir oyuncunun olmaması bizim için çok oynamaması anlamına geliyor. Bu maçta değil, bütün maçlarda doğru oynamalısınız. Her maça 3-4 planla hazırlanıyoruz. İlk yarı için olumlu konuşacak hiçbir şey yok. Sorumlu ben ve ekibim. Bunu düşünmem lazım. Uzun zamandır bu kadar kötü oynadığımız ne Trabzonspor, ne de başka takımlarda hatırlamıyorum. İlk yarı fecaatti. İkinci yarı daha iyiydik. Antrenmanda bile, 'Ben iyiyim' demek yetmez. 'Ben en iyisini yapacağım' demek lazım. Tekrar söylüyorum sorumlusu ben ve ekibim. İkincilik şansımız var ama üçüncülük yakalamamız gereken bir hedef. Birincilik hedefini ise bugün kaybettik sanırım.