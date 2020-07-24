Galatasaray son dakikalarda yıkıldı

Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, son dakikalara kadar önde götürdüğü maçta Leschuk'un son dakika golüne engel olamayınca mücadeleden 1 puanla ayrıldı.

Son haftalardaki kötü performansıyla önce şampiyonluk yarışından ardından da Şampiyonlar Ligi'nden uzaklaşan sarı-kırmızılılar Antalyaspor'un son dakika golüyle beraberliğe razı oldu.

BERABERLİK SON DAKİKALARDA GELDİ

Maça hızlı başlayan Antalyaspor, 19. dakikada Kulembe ile öne geçerken, ikinci yarıda toparlanan Galatasaray, 58'de Saracchi ve 65'te Belhanda ile öne 1-2 öne geçti. Maçın son dakikalarında etkili gelen Antalyaspor, 90+2'de Leschuk ile beraberliği sağladı.

GALATASARAY'IN UEFA BEKLEYİŞİ

Puanını 56 yapan Galatasaray, 5. sıra için Alanyaspor'un Konyaspor deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek. Alanyaspor puan kaybederse, UEFA'dan men cezası alan Trabzonspor'un da CAS'a yaptığı itiraz olumsuz sonuçlanırsa, Galatasaray gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Öte yandan Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u finalde yenerek kupayı kazanması halinde de Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi bileti alacak.

EMRE AKBABA KORKUTTU

Mücadelenin henüz başında sağ arka adalesinden sakatlık geçiren Emre Akbaba, mücadeleye devam edemedi. Deneyimli ismin sağlık durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.