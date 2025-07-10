Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya yaşamını yitirdi Galatasaray'da üç dönem yönetim kurulu üyeliği yapan ve mevcut dönemde de Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyesi olan İsmail Sarıkaya vefat etti.