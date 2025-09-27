Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda kalesini gole kapadı

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Alanya'da karşı karşıya geldiği Alanyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, Alanya maçıyla birlikte bu sezon ligde bir maçı daha gol yemeden tamamladı.

7 MAÇIN 5'İNDE GOL YEMEDİLER

Ligde şu ana kadar kalesinde sadece 2 gol gören ve Göztepe ile birlikte ligin en az gol yiyen takım olan Galatasaray, oynadığı 7 müsabakanın 5'inde de kalesini gole kapadı.

DEPLASMANDA KALESİNİ GOLE KAPADILAR

Galatasaray ayrıca ligde 2025-2026 sezonunda deplasmanda çıktığı 4 karşılaşmayı da gol yemeden tamamladı.

UĞURCAN YILDIZLAŞTI

Kaleci Uğurcan Çakır da mücadelede başarılı kurtarışlarıyla takımının 3 puan kazanmasında önemli rol oynadı.

KALE GÜNAY VE UĞURCAN'IN

Galatasaray'ın deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0, Kayserispor'u 4-0 yendiği maçlarda kaleyi Günay Güvenç korudu.

Sarı-kırmızılıların Eyüpspor'u 2-0, Alanyaspor'u da 1-0 mağlup ettiği karşılaşmalarda da eldivenler Uğurcan Çakır'daydı.