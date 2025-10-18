Galatasaray, Süper Lig'de son 9 deplasman maçını kazandı.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, Fatih Terim Stadyumu’nda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-0 öne tamamladığı müsabakadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray, bu maçla birlikte deplasmandaki galibiyet serisini sürdürdü.

SON 9 MAÇTA GALİP GELDİLER

Ligde dış sahada son olarak geçen son Beşiktaş’a yenilen sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonunda 4, 2025-2026 sezonunda da 5 olmak üzere çıktığı 9 mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

Galatasaray, bu sezon deplasmanda Gaziantep FK, Kayserispor, Eyüpspor, Alanyaspor ve Başakşehir ile oynadı.