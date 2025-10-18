- Galatasaray, Süper Lig'de son 9 deplasman maçını kazandı.
- Okan Buruk yönetimindeki takım, Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.
- Bu sezon deplasmanda Gaziantep FK, Kayserispor, Eyüpspor, Alanyaspor ve Başakşehir'i yendi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, Fatih Terim Stadyumu’nda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-0 öne tamamladığı müsabakadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.
Galatasaray, bu maçla birlikte deplasmandaki galibiyet serisini sürdürdü.
SON 9 MAÇTA GALİP GELDİLER
Ligde dış sahada son olarak geçen son Beşiktaş’a yenilen sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonunda 4, 2025-2026 sezonunda da 5 olmak üzere çıktığı 9 mücadeleden 3 puanla ayrıldı.
Galatasaray, bu sezon deplasmanda Gaziantep FK, Kayserispor, Eyüpspor, Alanyaspor ve Başakşehir ile oynadı.