Galatasaray, taraftara açık antrenman yapacak

Galatasaray Futbol Takımı, yarın taraftara açık antrenman gerçekleştirecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'taki antrenman saat 20.00'de başlayacak.

BİLET DETAYLARI

Antrenmanı takip etmek isteyen futbolseverler, biletlerini bu gece saat 23.00'ten itibaren GSPlus uygulamasını indirerek passo.com.tr, passo uygulaması ve Aslanlı Yol bilet satış gişelerinden ücretsiz alabilecek.