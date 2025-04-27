Haber Merkezi
Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Eyüpspor, lider Galatasaray'ı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda konuk etti.
Galatasaraylı taraftarlar, Eyüpspor maçında eski kaptanlarından Arda Turan'a sevgi gösterisinde bulundu.
TRİBÜNE ÇAĞIRDILAR
Taraftarlar, maç öncesinde Galatasaray altyapısından yetişen ve kulübün unutulmazları arasına giren Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı tribüne çağırdı.
Yedek kulübesinden çıkıp taraftarın olduğu bölüme giden Arda Turan sevgi gösterisine selamla karşılık verdi.
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