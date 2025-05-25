Galatasaray taraftarı, kutlamalar için Yenikapı'ya akın etti

Haber Merkezi

Galatasaray'ın bu akşam yapılacak şampiyonluk kutlamaları öncesinde Yenikapı'da hareketlilik başladı.

Binlerce Sarı-Kırmızılı taraftar Yenikapı miting alanında toplandı.

Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, üstü açık otobüs ve taraftarların oluşturduğu konvoy ile Galatasaray Lisesi'nden Yenikapı'ya doğru yola çıkacak.

TARAFTARLAR TOPLANDI

17.45'te hareket etmesi beklenin otobüs Sarayburnu'na inip gemiye geçilecek ve takım son olarak Yenikapı'da tekrar karaya inecek.

7'den 70'e Sarı-kırmızı renklere gönül veren taraftarlar kapalı hava ve yağış ihtimaline rağmen 19.05'te başlayacak şampiyonluk kupa törenini ve sanatçıların da yer alacağı kutlamaları beklemeye başladı.