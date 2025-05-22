Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Galatasaray'da dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

Bir yandan sarı-kırmızılı camia şampiyonluğun keyfini çıkarırken diğer yandan Victor Osimhen'in transferini düşünüyor.

Özellikle sarı kırmızılı taraftarlar yıldız oyuncunun kalması için elinden geleni yapıyor.

OSİMHEN İÇİN TARLASINI SATMAYA KARAR VERDİ

Öyle ki Osimhen için bebek yapan da var, yıldız golcünün alınması için kulübe bağış yapacağını söyleyenler de.

Son olarak ise İstanbul Silivri'de yaşayan bir kişi tarlasını gözden çıkardı.

"TARLAM GALATASARAY'A FEDA OLSUN"

Taraftar çektiği videoda "Sayın Dursun Başkanım, eğer Osimhen'i alırsan bu tarlam Galatasaray'a feda olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrol oynayan Victor Osimhen Süper Lig'de 25 gol, 5 asistlik performansla 74.5 dakikada bir skoru değiştirirken son 10 sezonda Galatasaray'ın en sık gol katkısı veren ikinci oyuncusu oldu.