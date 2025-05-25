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Haber Merkezi

Süper Lig'in 36. haftasında taraftarının önünde Kayserispor'u mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyonluk yolunda sarı-kırmızılı oyuncuların attığı bazı goller vardı ki, kimisi düğümü çözdü kimisi de jeneriklik denilen türden oldu.

TARAFTARA SORDUK: SİZCE SEZONUN EN GÜZEL GOLÜ HANGİSİYDİ?

Sarı-kırmızılılar şampiyonluk sevincini yaşamaya devam ederken ESH Spor da, sarı-kırmızılı taraftarlara, 'Sezonun en güzel golü sizce hangisiydi?' diye sordu.

ÇOĞUNLUK OSIMHEN DEDİ...

Galatasaraylı taraftarların çoğu, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in Antalyaspor'a attığı rövaşata golünün sezonun golü olduğunu söyledi.

İŞTE O RÖPORTAJ

Osimhen'in yanı sıra çeşitli cevapların geldiği röportajımız sizlerle...