Galatasaray taraftarının Barış Alper Yılmaz'a tepkisi sürüyor

Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan dev müsabakanın ikinci yarısında Galatasaray tribünleri, Barış Alper Yılmaz'a bir kez daha tepki gösterdi.

TARAFTAR PROTESTO ETTİ

Barış Alper Yılmaz, maçın 74. dakikasında yerini Mauro Icardi'ye bırakmak için kenara gelirken, tribünlerde bir kısım taraftarın protestosuyla karşı karşıya kaldı.

Tribünlerin bir bölümünden yükselen tepki sonrası diğer taraftarlar, Galatasaray lehine tezahürat yaptı

"KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Barış Alper Yılmaz, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Fatih Hoca'yı da kutluyorum. İyi bir mücadele vardı. Lig ikincisiyle oynadık. Çok pozisyona girdik ama atamadık. Bazen böyle maçlar oluyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

TEPKİLERE YANIT VERDİ

Oyundan çıkarken ki tepkilerle ilgili konuşan Barış Alper Yılmaz "Zaman zaman istediklerimi yapamıyorum. Gönül ister ki hep iyi oynayayım. Taraftar iyi zamanda kötü zamanda arkamda durdular. Ben sıfırdan geldim. Üzülecek, mentalimi düşürecek bir çocuk değilim. Çıkarken taraftar hep desteğini gösteriyor. Onlara teşekkür ediyorum. Çok çalışıp daha iyi bir Barış seyrettirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.