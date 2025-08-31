Galatasaray taraftarından Dursun Özbek’e istifa çağrısı

Galatasaray’ın Kerem Aktürkoğlu transferinde öncelik hakkı bulunuyordu. Benfica’ya 5 gün içinde cevap verilmesi gerekiyordu ve bu süre kullanılsaydı Fenerbahçe, oyuncuyu UEFA Avrupa Ligi listesine yazamayacaktı.

"SORUN ÇIKARMAYACAĞIZ" AÇIKLAMASI

Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan, transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada Fenerbahçe’ye zorluk çıkarmayacaklarını belirtti. Bu sözler, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini daha da artırdı.

SOSYAL MEDYADA REKOR KATILIM

Taraftarların yoğun tepkisi kısa sürede sosyal medyaya yansıdı. #DursunÖzbekistifa etiketi yalnızca 4 dakika içinde Türkiye gündeminde ilk sıraya yükseldi.