Galatasaray taraftarından Efe Akman'a tepki!

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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları büyük coşkuyla gerçekleştirildi.

5. yıldızı göğsüne takan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kupasını da Yenikapı'daki organizasyonda aldı.

EFE AKMAN'A TEPKİ

Kutlamalarda Galatasaray'ın genç futbolcusu Efe Akman'ın ıslıklanması ise dikkatlerden kaçmadı.

Sahneye çağrılan Efe Akman, alanı dolduran taraftarların bir kısmının tepkisiyle karşılaştı.

Islıklanan Efe Akman'a destek veren diğer taraftarlar, genç futbolcu adına alkış ve tezahürat yaptı.

PİYASA DEĞERİ 500 BİN EURO

Galatasaray'da futbol direktörlüğü görevini üstlenen eski oyuncu Ayhan Akman'ın oğlu olan Efe, A Takım formasıyla 10 resmi maçta süre buldu.

500 bin euro piyasa değeri bulunan 19 yaşındaki ön libero, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı üretemedi.