Galatasaray taraftarından TFF'ye tepki! Galatasaray taraftarı, şampiyonluk kutlamalarında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin sahneye çağrıldığı sırada Büyükekşi'ye protestoda bulundu.

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Süper Lig'in 38’inci ve son haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu.

Galatasaray’a şampiyonluğu getiren golleri 29 ile 51’inci dakikada Icardi ve 53’üncü dakikada Berkan Kutlu kaydetti. Konyaspor'un tek golünü ise 78'inci dakikada Prip'ten geldi.

Galatasaray taraftarıyla şampiyonluğu kutladı

Bu sonuçla 24. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, coşkusunu taraftarıyla birlikte yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan etkinlikte şampiyonluğunu doyasıya yaşadı.

Taraftar TFF'ye tepki gösterdi

Yapılan organizasyonda ise Galatasaray'dan TFF'ye tepki geldi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin sahneye çağrıldığı sırada Büyükekşi'yi ıslıkladı.