Galatasaray taraftarları derbi için stada geldi

- Galatasaray taraftarları, deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisi için stadyuma ulaştı.
- Yaklaşık 2 bin 500 taraftar, RAMS Park'tan 28 otobüsle Kadıköy'e hareket etti.
- Güvenlik kontrolünün ardından tribünlere alındılar.
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, saat 20.00'de Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Sarı-kırmızılı taraftarlar da takımlarını Kadıköy'de deplasman tribününden destekleyecek.
RAMS Park'ta toplanan yaklaşık 2 bin 500 taraftar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından 28 otobüsle Kadıköy'e hareket etti.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA GELDİLER
Galatasaraylı taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri altında mücadelenin oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, üst aramalarının ardından tribüne alındı.