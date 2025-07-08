Galatasaray, Taylan Antalyalı'ya veda etti

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken kadroda ayrılıklar da yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Bodrum FK’ya kiralanan Taylan Antalyalı ile yollarını ayırdı.

GALATASARAY'DAN TEŞEKKÜRLE VEDA

Galatasaray’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Taylan Antalyalı’ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz