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Galatasaray, Taylan Antalyalı'ya veda etti

Sarı kırmızılı kulüp, sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona erecek Taylan Antalyalı’ya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla veda etti.

DHA DHA
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Galatasaray, Taylan Antalyalı'ya veda etti

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken kadroda ayrılıklar da yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Bodrum FK’ya kiralanan Taylan Antalyalı ile yollarını ayırdı.

GALATASARAY'DAN TEŞEKKÜRLE VEDA

Galatasaray’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Taylan Antalyalı’ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz

3 SEZONDUR KİRALANIYORDU

3 sezondur kiralık olarak oynayan, geçen sezon daBodrum FK formasıyla 26 maça çıkan Taylan, 1 gol, 1 asist kaydetmişti.

Eshspor Haberleri