Galatasaray, Taylan Antalyalı'ya veda etti

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken kadroda ayrılıklar da yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Bodrum FK’ya kiralanan Taylan Antalyalı ile yollarını ayırdı.
GALATASARAY'DAN TEŞEKKÜRLE VEDA
Galatasaray’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Taylan Antalyalı’ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz
3 SEZONDUR KİRALANIYORDU
3 sezondur kiralık olarak oynayan, geçen sezon daBodrum FK formasıyla 26 maça çıkan Taylan, 1 gol, 1 asist kaydetmişti.