Galatasaray-Trabzonspor derbisi öncesi iki teknik direktör de son taktikleri verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de derbi haftası geldi çattı...

Galatasaray ile Trabzonspor bu akşam RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.

İki takımın teknik direktörü de son hazırlıklarını yaparak oyunculara uyarılarda bulundu.

Bu kapsamda Galatasaray, sahasında ağırlayacağı Trabzonspor'u yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha kayıpsız atlatmak istiyor.

"YOLA KAYIPSIZ DEVAM ETMEMİZ LAZIM"

Teknik direktör Okan Buruk oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Bu ligin en iyi takımı olduğumuzu bir kere daha herkese göstereceğiz. Yola kayıpsız devam etmemiz lazım. Bu maçtan sonra bizi Şampiyonlar Ligi'nde de Ajax bekliyor. Milli araya kadar ligde Avrupa'da olan bütün maçları kazanmamız lazım." diye konuştu.

Okan Buruk, Trabzonspor'un golcüsü Onuachu'yu Lemina ile kilitlemeyi düşünüyor. Gabonlu oyuncu Onuachu'nun gölgesi olacak.

Diğer yandan ligde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun ayak izlerini takip eden ve zirveye yerleşmek için fırsat kollayan Trabzonspor, Galatasaray'ı yenerek puan farkını tek maça düşürmek istiyor.

"ETKİLİ SİLAHLARIMIZ VAR, İYİ OYNAYARAK KAZANACAĞIZ"

Son dört maçını kazanan ve formuyla dikkatleri üzerine çeken bordo mavililer, İstanbul'daki mücadeleden de zaferle ayrılarak seriyi devam ettirmek niyetinde.

Fatih Tekke, ligin en iyi futbol oynayan iki takımının mücadelesinden galip çıkacaklarını söyledi.

Galatasaray'ın uzun süren yenilmezlik serisiyle ilgili konuşan Fatih Tekke, "Her şeyin bir ilki vardır. Dünyada yenilmeyecek takım yok. Biz son haftalardaki performansımızı sahaya yansıtırsak galip gelebiliriz. Hatta daha iyisini yapmamız gerektiğini konuştuk. Hem fiziksel hem mental olarak maça hazırız. Yakaladığımız çıkışı bu maçla taçlandıracağız. En az rakibin olduğu kadar etkili silahlarımız var. İyi oynayarak kazanacağız." ifadelerini kullandı.