Galatasaray-Trabzonspor derbisinde gözler kalecilerde olacak

- Galatasaray ve Trabzonspor, Süper Lig'de liderlik mücadelesi için cumartesi günü karşılaşacak.
- Uğurcan Çakır ve Andre Onana arasındaki kaleci eşleşmesi maçın en dikkat çekici noktası olacak.
- Uğurcan, eski takımına karşı Galatasaray kalesini koruyacak; Onana ise Trabzonspor kalesinde güven verdi.
Süper Lig'in zirvesinde yer alan iki takım, cumartesi günü Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.
Lider Galatasaray, takipçisi Trabzonspor'u konuk edecek.
Bu maçın en dikkat çeken eşleşmesi kalede yaşanacak.
UĞURCAN İLK KEZ ESKİ TAKIMINA RAKİP OLACAK
Sezon başında bordo-mavili kulüpten ayrılıp Galatasaraylı olan Uğurcan Çakır, kariyerinde ilk kez eski takımına rakip olacak.
29 yaşındaki eldiven 10 maçta 5 kez kalesini kapattı, yalnızca 5 gol yedi. Milli file bekçisi yüzde 90'lık kurtarış oranıyla ligin zirvesinde.
ONANA KURTARIŞLARIYLA DAMGA VURDU
Onun Trabzonspor'dan ayrılığı sonrası görevi devralan Andre Onana ise kısa sürede taraftarın güvenini kazandı.
Kamerunlu file bekçisi, 6 maçta 6 gol yerken, 2 karşılaşmada gole geçit vermedi, yüzde 78'lik kurtarış yüzdesiyle en iyi üç kaleci arasına girdi.