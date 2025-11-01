Galatasaray-Trabzonspor derbisinin sonucunu taraftarlara sorduk

- Galatasaray-Trabzonspor derbisi öncesi taraftarlara skor tahminleri soruldu.
- Galatasaray lider olarak Trabzonspor'u konuk ediyor.
- Taraftarlar heyecanla maçın sonucunu tahmin etti.
Süper Lig'de derbi haftası heyecanı yaşanıyor...
Ligde liderliğini sürdüren Galatasaray, en yakın takipçisi Trabzonspor'u konuk ediyor.
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maç öncesi biz de saatler öncesinden statta yerimizi aldık.
DERBİ KAÇ KAÇ BİTER?
Muhabirimiz Hazal Palavar, karşılaşmayı izlemek için stada gelen taraftarlara mikrofon uzattı.
Ve dev mücadele öncesi sarı-kırmızılı taraftarlara "Derbi kaç kaç biter?" diye sorduk.
Eğer sen de derbi öncesi skor tahmininde bulunmak istiyorsan yorumlarda buluşalım!
İşte derbi öncesi taraftarlardan gelen skor tahminleri...