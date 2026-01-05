Abone ol: Google News

Galatasaray - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Kupa yarı finalinde Gaziantep'te kozlarını paylaşıyor.

Yayınlama Tarihi: 05.01.2026 19:13
Gaziantep Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve ATV canlı yayınlayacak.

Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak.

Bu karşılaşmayı kazanan takım Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

İLK 11'LER

