Galatasaray - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

- Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Kupa yarı finalinde karşılaşacak.
- Maç, Gaziantep Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.
- Kazanan, finalde Fenerbahçe-Samsunspor maçının galibiyle 10 Ocak'ta mücadele edecek.
Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşacak.
Gaziantep Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve ATV canlı yayınlayacak.
Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak.
Bu karşılaşmayı kazanan takım Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.
İLK 11'LER