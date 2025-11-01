Abone ol: Google News

Galatasaray - Trabzonspor - CANLI SKOR

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 18:39 Güncelleme:
Galatasaray - Trabzonspor - CANLI SKOR
  • Galatasaray, Süper Lig 11. haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor.
  • Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başladı ve hakem Cihan Aydın yönetiyor.
  • Galatasaray liderlikle, Trabzonspor ikinci sırada 23 puanla maça çıkıyor.

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

GÜNCEL SKOR: GALATASARAY 0-0 TRABZONSPOR

1' Maç başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan maçı hakem Cihan Aydın yönetiyor.

Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi Alper Çetin.

Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 28 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 11. haftaya lider girdi.

İkinci sıradaki Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 23 puan elde etti.

İLK 11'LER

Eshspor Haberleri