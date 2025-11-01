Galatasaray - Trabzonspor - CANLI SKOR

- Galatasaray, Süper Lig 11. haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor.
- Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başladı ve hakem Cihan Aydın yönetiyor.
- Galatasaray liderlikle, Trabzonspor ikinci sırada 23 puanla maça çıkıyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
GÜNCEL SKOR: GALATASARAY 0-0 TRABZONSPOR
1' Maç başladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan maçı hakem Cihan Aydın yönetiyor.
Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi Alper Çetin.
Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 28 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 11. haftaya lider girdi.
İkinci sıradaki Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 23 puan elde etti.
İLK 11'LER