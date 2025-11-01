Galatasaray - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 28 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 11. haftaya lider girdi.

İkinci sıradaki Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 23 puan elde etti.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Sarı-kırmızılı ekipte, Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez sarı kart cezası, İlkay Gündoğan da sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Fildişi Sahilli Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

TRABZONSPOR ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET PEŞİNDE

Ligin son 4 haftasında kazanan Karadeniz ekibi, Galatasaray'ı da mağlup etmesi halinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonun ardından ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23. haftasında Galatasaray'ı 2-1, 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0, 25. haftasında Konyaspor'u 2-1, 26. haftasında Alanyaspor'u 4-0 ve 27. haftasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.