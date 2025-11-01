Galatasaray - Trabzsonpor maçının VAR’ı Alper Çetin oldu

- Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak.
- Maçın hakemi Cihan Aydın, yardımcıları Deniz Caner Özaral ve Mustafa Savranlar olacak.
- VAR görevini Alper Çetin, AVAR destekçileri ise Ceyhun Sesigüzel ve Batuhan Kolak üstlenecek.
Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray ile ikinci sırada bulunan Trabzonspor, saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak.
Zorlu müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
AYDIN YÖNETECEK
Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelede 4. hakem ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.
VAR'DA ÇETİN OLACAK
Galatasaray - Trabzsonpor karşılaşmasının VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak.
Çetin'e AVAR’da Ceyhun Sesigüzel ile Batuhan Kolak eşlik edecek.