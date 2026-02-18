Galatasaray turu geçerse kasayı dolduracak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Temsilcimiz Galatasaray, dün akşam Avrupa sahnesinde adeta destan yazdı...

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmesinin ilk maçında Juventus'u ağırladı.

İtalyan devini 5-2'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, tur kapısı araladı.

SADECE SPORTİF BAŞARI DEĞİL

Sarı-kırmızı takımın gollerini Sara, Lang (2), Sanchez ve Boey atarken, konuk takımın gollerini Koopmeiners kaydetti.

Juventus karşısında alınan 5-2'lik galibiyetle sportif açıdan önemli bir başarı elde eden Galatasaray, turu geçmesi halinde ekonomik anlamda da büyük bir kazanım sağlayacak.

KASA DA DOLACAK: 11 MİLYON EURO...

Galatasaray'ın son turuna kalması durumunda kasasına 11 milyon euro daha ekleyecek.

Daha önceki turlarda da 42.5 milyon euro rakam kazanan Galatasaray, 11 milyon euro daha kasasına koyarsa, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon toplam 53.5 milyon euro gelir elde etmiş olacak.