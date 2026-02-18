Dünyaca ünlü İtalyan gazeteciden Galatasaray itirafı: Böyle ıslık hiç duymadım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 yendiği tarihi galibiyetine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılıların performansını "tarihi bir gece" olarak nitelendiren Di Marzio, atmosferin ve taraftar etkisinin belirleyici olduğunu vurguladı.

"HAYATIMDA BU KADAR SAĞIR EDERCESİNE BİR ISLIKLANMA DUYMADIM"

Di Marzio, "Galatasaray için tarihi bir geceydi. Tempolu ve yoğunluğu yüksek bir galibiyet aldılar. Gerçekten çok az takımda görülen şekilde taraftarın ittiği, sürüklediği bir zaferdi. Hayatımda rakibin topa sahip olmasının bu kadar sağır edercesine ıslıklandığını hiç duymamıştım." ifadelerini kullandı.

"RÖVANŞ İÇİN MUCİZE GEREK"

Rövanş karşılaşmasına da değinen İtalyan gazeteci, sarı-kırmızılıların hücum gücüne dikkat çekerek, "Rövanşta bir mucize gerekecek. Çünkü bu Galatasaray, alan bulduğunda Osimhen'le çok daha fazla can yakabilir." vurgusunu yaptı.

"İSTANBUL, HAYAL KURMAYI EN ÇOK SEN HAK EDİYORSUN"

Sözlerini İstanbul'a hitap ederek tamamlayan Di Marzio, "İstanbul; hayal kurmayı en çok sen hak ediyorsun." diyerek sarı-kırmızılı camiaya mesaj gönderdi.