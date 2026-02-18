Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Juventus zaferini yorumladı: Böylesi yok!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta İtalyan kulübü Juventus'u ağırladı.

Sarı-kırmızılılar, maçtan 5-2 müthiş galibiyetle ayrıldı.

Böylelikle Cimbom rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

"GALATASARAY, JUVENTUS'U ÇARESİZ BIRAKTI"

Maçın ardından Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'de dev zaferi yorumladı.

İşte Dilmen'in açıklamaları:

"11'e 10 kaldı ondan kazandı gibi bir şeye hiç gerek yok. Galatasaray, Juventus'u çaresiz bıraktı. Tam 4 gol attı ikinci yarıda. 17 Şubat 2026 özel bir gün olacak Galatasaray ve Türk futbolu için. 11'e 11 iken de Galatasaray topu çok çabuk kazandı."

"1905'TEN BERİ BU KADAR DOLU BİR KADRO YOK"

"Galatasaray'ın maçı bitiren 11'ine bak. Sane, İcardi, Osimhen, Boey hepsi sahada. Bırak 3.5 yıllık Okan Buruk dönemini; 1905'ten beri Galatasaray'da bu kadar dolu bir kadro yok. Hiç böyle bir kadro görmedik. Bana göre Fenerbahçe'nin ligde kadro genişliği vardı. Galatasaray da transferde derinleştirdi. Boey, Lang takıma katıldı. Muhteşem bir 18 kişilik kadro oluştu."

"OKAN BURUK RESİTAL YAPTI"