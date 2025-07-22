Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında Cagliari ile karşılaşacak

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kampta bulunan Galatasaray, "Summer Series Upper Austria" organizasyonu kapsamında yarın İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari ile mücadele edecek.

Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da yapılacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Cagliari müsabakasından sonra Türkiye'ye dönecek Galatasaray, hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.

İSTANBUL'DA İKİ HAZIRLIK MAÇI

Daha sonra Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde iki hazırlık maçı daha oynayacak sarı-kırmızılı ekip, 26 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg, 2 Ağustos Cumartesi günü de Serie A takımı Lazio ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY 2'DE 2 YAPTI

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'da karşılaştığı 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-2, kampta karşılaştığı Avusturya 2. Futbol Ligi temsilcisi Admira Wacker'i ise 2-1 yenmişti.