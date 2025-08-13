Abone ol: Google News

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süleyman Seba'yı andı

Beşiktaş'ın efsane ismi Süleyman Seba'nın vefatının 11. yılında Galatasaray ve Fenerbahçe, sosyal medyadan anma paylaşım yaptı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 13.08.2025 13:03
Galatasaray ve Fenerbahçe, Süleyman Seba'yı andı

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, Beşiktaş'a futbolcu, yönetici ve başkan olarak hizmet veren kazandırdığı başarılarla camianın efsane isimleri arasına giren Süleyman Seba'yı, vefatının 11. yılında andı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Onursal Başkanı Süleyman Seba’yı, vefatının 11. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz.

"SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ise, şöyle denildi:

Türk futbolunun sembol isimlerinden, Beşiktaş JK Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 11. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz.

Eshspor Haberleri